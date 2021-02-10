.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى 4.3% يناير الماضي

التضخم في مصر فقر سلع مناسبة
التضخم يواصل هبوطه في مصر
اقتصاد مصر

التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى 4.3% يناير الماضي

مقابل 5.4% في ديسمبر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني من 5.4% في ديسمبر كانون الأول.

وأبقى البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% وسعر إقراض ليلة عند 9.25% للمرة الثانية على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني.

وتلقت مصر 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من العاملين بالخارج في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، بزيادة 11.9% على أساس سنوي.

وبلغت التحويلات المالية إلى مصر من العاملين في الخارج تصل إلى 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2020، بزيادة 27.9% على أساس سنوي.

وارتفعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج 19.6% إلى 8 مليارات دولار في ربع السنة الممتد من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول 2020. وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو تموز حتى يونيو حزيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

صفعة من الداخل.. تكذيب للحرس الثوري حول الطائرة الأوكرانية
صفعة من الداخل.. تكذيب للحرس الثوري حول الطائرة الأوكرانية

اكتشف المزيد