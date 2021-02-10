قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني من 5.4% في ديسمبر كانون الأول.

وأبقى البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% وسعر إقراض ليلة عند 9.25% للمرة الثانية على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني.

وتلقت مصر 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من العاملين بالخارج في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، بزيادة 11.9% على أساس سنوي.

وبلغت التحويلات المالية إلى مصر من العاملين في الخارج تصل إلى 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2020، بزيادة 27.9% على أساس سنوي.

وارتفعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج 19.6% إلى 8 مليارات دولار في ربع السنة الممتد من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول 2020. وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو تموز حتى يونيو حزيران.