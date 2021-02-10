اتفقت الحكومة المصرية مع شركة سامسونغ الكورية على بدء تصنيع "التابلت" التعليمي في مصر، ضمن خطة حكومية لتوطين صناعة "التابلت".

وستقوم شركة سامسونغ بتصنيع "التابلت" محلياً، لا سيما أنها تقدمت بعروض سابقة لإنشاء المصنع باستثمارات نحو 30 مليون دولار.

وقالت مصادر، إن الحكومة سوف تتفق مع الشركة على مواصفات الجهاز، وسعر البيع لوزارة التربية والتعليم فيما بعد، نقلاً عن صحيفة "البورصة"، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أجرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفاوضات مع شركات عالمية للوقوف على أفضل عروض تصنيع التابلت محلياً في مصر.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ترأس اجتماعاً، قبل يومين، لمتابعة خطوات توطين صناعة "التابلت" في مصر، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، اللواء أسامة عزت، وعدد من المسؤولين المعنيين.

واستعرض الاجتماع جهود التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتصنيع "التابلت" في مصر، وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء، فإنه جرى التوافق على الانتهاء من حسم نقاط التعاقد مع الشركة، وشدد على ضرورة حسم هذا الملف بسرعة، وإذا تم التوافق بشأن هذه النقاط يتم إتمام التعاقد لبدء التصنيع.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات، التفاوض مع الشركة، وعقد عدة اجتماعات من خلال هيئة التسليح، وجرى التوافق على أن تتولى الشركة إنشاء مصنع لتصنيع التابلت في مصر، وسوف يتيح المصنع فرص عمل وتدريب للمصريين، كما تم الاتفاق بشأن المكون المحلي في التصنيع ونسبته.

وأوضح رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، أنه تم الاتفاق مع الشركة على إنشاء مصنع به خط إنتاج بطاقة تصل إلى مليون جهاز سنوياً، وكذلك الاتفاق على مواصفات الجهاز، وسعر البيع للوزارة، وسيتم تنظيم دورات تدريبية سنوياً، مع زيادة أعداد المتدربين المصريين بمصانع الشركة في الخارج، وسيتم إتاحة مناهج تعليمية في علم تصنيع التابلت من خلال الشركة، وأكدت الشركة أن لديها مراكز صيانة في كل المحافظات.