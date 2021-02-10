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الصحة العالمية توصي بلقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 65 عاماً

In this file photo taken on November 17, 2020 An illustration picture shows vials with Covid-19 Vaccine stickers attached and syringes with the logo of British pharmaceutical company AstraZeneca on November 17, 2020. (File photo: AFP)
لقاح أسترازينيكا
لقاح كورونا

الصحة العالمية توصي بلقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 65 عاماً

خبراء المنظمة: يمكن استخدام اللقاح حتى مع تفشي نسخ متحوّرة من كورونا

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دبي - العربية.نت

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أكد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إمكانية "استخدام لقاح أسترازينيكا حتى مع تفشي نسخ متحوّرة من كورونا" بحسب "فرانس برس".

يأتي هذا القرار بعد أن قامت بعض الدول الأوروبية في التردد بتوزيع اللقاح البريطاني على كبار السن، لأن الشركة المصنعة لم تزودهم بنتائج اختبارات ودراسات اللقاح على الأعمار المتقدمة.

بدوره أكد أستاذ علوم المناعة وأبحاث تطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، الدكتور أحمد سالمان، في مقابلة سابقة مع "العربية" أن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا "يستهدف من هم فوق 65 عاما بالمقام الأول".

وأوضح سالمان وهو أحد أعضاء فريق تطوير لقاح أكسفورد - أسترازينيكا البريطاني أنه "كلما زادت إصابات كورونا تحور الفيروس".

وشدد على أن التعاقد على اللقاحات يجب "ألا يشمل وسطاء، بل يكون مع الجهات العلمية المعتمدة أو الهيئات الحكومية المسؤولة عن هذه اللقاحات في الدول".

وأضاف أن المناعة المكتسبة من اللقاحات أطول من مناعة المتعافين.

وحذر من أن "الضرر سيكون أكبر من المرض، في حال جرى نقل أو التعامل مع اللقاح بصورة غير سليمة من جهات غير مخولة للتعامل مع هذه اللقاحات".

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