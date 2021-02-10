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الهند تعتزم إنتاج مليار جرعة سنوياً من لقاحها الخاص بكورونا

لقاح كورونا
صورة تعبيرية لقاح كورونا
لقاح كورونا

الهند تعتزم إنتاج مليار جرعة سنوياً من لقاحها الخاص بكورونا

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دبي - العربية.نت

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قال مركز إنتاج اللقاحات الهندي إنه سينتج مليار جرعة سنويا من لقاحه الخاص بكورونا.

وقال مصدر مطلع على مسح حكومي للأجسام المضادة، إن نحو ربع سكان الهند، البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، قد يكونون أصيبوا بفيروس كورونا، مما يشير إلى أن العدد الفعلي للإصابات هناك يزيد بكثير عن الحصيلة الرسمية.

وسجلت الهند 10.8 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن المسح يشير إلى أن عدد الحالات الفعلي في الهند قد يكون تجاوز 300 مليون.

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وخلص مسح أجرته حكومة العاصمة نيودلهي هذا الأسبوع إلى أن أكثر من نصف سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة قد يكونون أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال رئيس شركة "ثيروكير تكنولوجيز للفحوص" لوكالة "رويترز" الشهر الماضي، إن اختبارات منفصلة أجرتها الشركة على أكثر من 700 ألف في أنحاء الهند، كشفت أن 55% من السكان قد يكونون أُصيبوا بالفيروس بالفعل.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن ما بين 60 و70% على الأقل من السكان ينبغي أن يكتسبوا مناعة لكسر سلسلة انتقال العدوى.

وانخفضت الإصابات والوفيات بشدة منذ ذروة شهدها البلد في منتصف سبتمبر عندما كان يسجل نحو 100 ألف إصابة يومياً.

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