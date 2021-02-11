أعلنت "الهيئة العامة للجمارك" في قطر، أمس الأربعاء، أن الحركة التجارية عبر منفذ "أبو سمرة" الحدودي مع السعودية ستُستأنف، الأحد المقبل.

وأوضحت أن العمل بحركة الشحن التجاري في المنفذ سيجري وفقاً للاشتراطات والإجراءات المعدة لذلك.

وقالت إنه من المتوقع بدء أعمال الصيانة المقررة في منفذ "أبو سمرة" خلال الربع الثاني من عام 2021 ولمدة نحو 14 شهراً، مع استمرار حركة المسافرين والحركة التجارية عبر المنفذ بما يتوافق مع متطلبات أعمال الصيانة المقررة.

وأعلنت عن تطبيق عدد من الضوابط والإجراءات التنظيمية والاحترازية بشأن حركة البضائع الواردة والعابرة من منفذ "سلوى" الحدودي في السعودية إلى منفذ "أبو سمرة" الحدودي في دولة قطر.

وعادت العلاقات السعودية - القطرية إلى التواؤم من جديد بعد أعوام من المقاطعة بين البلدين، حين انعقاد اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي 2021 التي استضافتها مدينة العلا (غرب السعودية) في يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وكشفت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن مجموعة ضوابط وإجراءات تنظيمية واحترازية متعلقة بالشاحنات التجارية في منفذ أبو سمرة الحدودي؛ منها حصول سائقي الشاحنات الآتية من منفذ سلوى الحدودي في السعودية على شهادة مصدقة من وزارة الصحة السعودية تُثبت إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا (كوفيد19)، لا تقل مدة صلاحيتها عن 72 ساعة قبل تاريخ دخول منفذ أبو سمرة الحدودي.

وبخلاف ذلك، قالت إنه لن يُسمح للسائقين والشاحنات التي تنقل البضائع إلى دولة قطر، وإنه سيجري تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على شاحنات محلية بواسطة المستورد أو من يُمثله في المنفذ بناءً على تنسيق مُسبق مع إدارة المنفذ.

واشترطت الهيئة عودة الشاحنات والسائقين إلى منفذ سلوى في السعودية مباشرة بعد إتمام عملية التفريغ في منفذ أبو سمرة، وألزمت جميع المستوردين للبضائع عبر المنفذ بتجهيز شاحنات محلية مناسبة لنقل البضائع التي يجري تسلمها، وإخطار إدارة المنفذ بمواعيد وأرقام الشاحنات مسبقاً لتسهيل إجراءات دخولها المنفذ.

وأضاف البيان أنه نظراً لطول فترة توقف العمل في منفذ أبو سمرة، ونقل المختبرات المختصة إلى مواقع أخرى داخل الدولة، فإنه سيجري أخذ عينات من البضائع لفحصها وتحليلها من قبل الجهات المختصة بالقيد داخل الدولة، وفسحها بعد تعهد المستورد بعدم التصرف في البضاعة المقيدة إلا بعد صدور الموافقة من الجهة المختصة، باستثناء البضائع ذات الطبيعة الخطرة؛ فسيتم حجزها بالمنفذ لحين ظهور نتيجة الفحص والتحليل المخبري.

وألزمت الجمارك جميع المصدرين للبضائع عبر منفذ أبو سمرة إلى منفذ سلوى بالتعليمات الصادرة عن الجمارك السعودية، قبل الشروع في تصدير أو إعادة تصدير البضائع، وذلك لتجنب أي تأخير أو رفض للبضاعة عند وصولها لمنفذ سلوى.

وأوضحت أن نقل البضائع المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر بالشاحنات المحلية عبر منفذ أبو سمرة إلى منفذ سلوى، يكون وفقاً لما تقرره السلطات السعودية في منفذ سلوى بهذا الشأن.