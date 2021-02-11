قالت أسترا زينيكا الشركة البريطانية التي طورت لقاحا مضادًا لفيروس كورونا الخميس إنها سجلت في 2020 أرباحا صافية بلغت 3.2 مليارات دولار، أي ما يزيد عن الضعف خلال سنة شهدت وباء وقامت خلالها الشركة بإعداد لقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وسجلت المبيعات ارتفاعا كبيرًا نسبته 9 %، لتبلغ 26.6 مليار دولار خلال عام واحد، مدفوعة بالعقاقير الجديدة والطلب الكبير على منتجات ضد الاضطرابات الناتجة عن الفيروس، مثل الربو.

وتم ذلك رغم انخفاض إيرادات المنتجات الأخرى التي تباطأ توزيعها على المرضى بسبب الجائحة، ولا سيما في مجال الأورام السرطانية بسبب العلاجات المؤجلة لإعطاء الأولوية لتلك التي تقاوم فيروس كورونا.

وسجلت المجموعة زيادة في تكاليفها أيضا خصوصا الخدمات اللوجستية والمعدات بسبب الوباء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريو في بيان إن "النجاحات في تطوير أدويتنا وتسريع أدائنا والتقدم في لقاح كوفيد-19 يظهر ما يمكننا تحقيقه" بينما يهدف الاستحواذ المقترح على "أليكسيون" بقيمة 39 مليار دولار إلى "تسريع تطورنا التجاري والعلمي".

وتتوقع أسترا زينيكا زيادة المبيعات بنسبة تتراوح بين 1 و4%، و"تسارع" الأرباح العام المقبل، لكنها تؤكد أن هذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار مبيعات اللقاح ضد الفيروس التي ستنشر نتائجها بشكل منفصل اعتبارا من الربع المقبل.

وتذكر المجموعة بأنها تلقت ترخيصا عاجلا في ديسمبر/كانون الأول لبدء توزيع لقاحها في المملكة المتحدة، تلتها الهند والأرجنتين والمكسيك والمغرب وفي الاتحاد الأوروبي.

كما أشارت إلى بدء تجارب المرحلة الثالثة لدواء يعتمد على أجسام مضادة لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تصنعه شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد يوفر حماية بنسبة 76% بعد 22 يوماً من تلقي الشخص الجرعة الأولى منه.

وأوصت الدراسة البريطانية بتلقي الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" بعد 3 أشهر من الأولى.

في سياق آخر، قصرت فرنسا استخدام لقاح "أسترازينيكا" على من هم دون الـ65 عاماً.

كما أعلن وزير الصحة الألماني، في وقت سابق، أن حكومته لن تعطي الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً لتلقي لقاح أسترازينيكا ضد كورونا، وذلك طبقاً لمشورة خبرائها الذين يشككون في فعاليته لدى هذه الفئة العمرية.