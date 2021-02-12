.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد معركة 16 عاماً.. تسوية تجارية في الأفق بين "الأوروبي" وأميركا

الحرب التجارية أميركا أوروبا
الحرب التجارية بين أوروبا وأميركا نحو الحل؟
أميركا وبايدن

بعد معركة 16 عاماً.. تسوية تجارية في الأفق بين "الأوروبي" وأميركا

تسوية مرتقبة بشأن الدعم المقدم إلى إيرباص الأوروبية ومنافستها الأميركية بوينغ

متابع الغاء المتابعة

واشنطن – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيباً بتحرك الحكومة الأميركية الجديدة للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من التكتل، في نزاع طال أمده بشأن رسوم على الطائرات قائلاً إنه مستعد للعمل لتسوية النزاعات التجارية.

وأفاد مكتب الممثل التجاري الأميركي، أمس الخميس، أنه اتفق مع القطاع الصناعي الأميركي على أنه ليس من الضروري مراجعة رسوم قائمة على السلع الأوروبية في الوقت الحالي، ليحجم عن القيام بتغييرات كانت ممكنه خلال مراجعة دورية.

ويأتي التحرك بعد يوم من قول المكتب إنه يتطلع للعمل مع الحلفاء الأوروبيين لتسوية معركة مستمرة منذ 16 عاماً بشأن الدعم المقدم إلى إيرباص الأوروبية ومنافستها الأميركية بوينغ.

مبادرة إيرباص لنزع فتيل الحرب مع بوينغ وأميركا شركات مبادرة إيرباص لنزع فتيل الحرب مع بوينغ وأميركا

ورداً على سؤال بشأن قرار أمس الخميس، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن "الاتحاد مستعد للتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة على أساس جدول أعمال للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتغيير العالمي الذي تبناه الاتحاد في الثاني من ديسمبر كانون الأول. هدفنا هو التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية المستمرة، لا سيما إيرباص/بوينغ".

بدوره، قال ائتلاف الأغذية الأميركي الإيطالي، الذي يمثل ما يزيد عن 450 شركة ومُصّنعا ومجموعات تجارية إيطالية، إن التحرك سيمنح الجانبين الوقت للعثور على حل.

وأضاف "إدارة بايدن ضغطت بشكل مناسب على زر الإيقاف المؤقت لجولة أخرى مستمرة من الرسوم".

ويبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحرص على العمل مع إدارة الرئيس جو بايدن، لكن المحادثات متجمدة لحين مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على اختيار بايدن كاثرين تاي لمنصب كبيرة مفاوضي التجارة. وقد يستغرق ذلك أسابيع، في ظل عدم تحديد جلسة لذلك الغرض بعد.

وشدد مبعوثون عن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على رغبتهم في تسوية نزاع دعم الطائرات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

هذه قدرات أذكى قناع في العالم
هذه قدرات أذكى قناع في العالم

اكتشف المزيد