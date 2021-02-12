أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيباً بتحرك الحكومة الأميركية الجديدة للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من التكتل، في نزاع طال أمده بشأن رسوم على الطائرات قائلاً إنه مستعد للعمل لتسوية النزاعات التجارية.

وأفاد مكتب الممثل التجاري الأميركي، أمس الخميس، أنه اتفق مع القطاع الصناعي الأميركي على أنه ليس من الضروري مراجعة رسوم قائمة على السلع الأوروبية في الوقت الحالي، ليحجم عن القيام بتغييرات كانت ممكنه خلال مراجعة دورية.

ويأتي التحرك بعد يوم من قول المكتب إنه يتطلع للعمل مع الحلفاء الأوروبيين لتسوية معركة مستمرة منذ 16 عاماً بشأن الدعم المقدم إلى إيرباص الأوروبية ومنافستها الأميركية بوينغ.

ورداً على سؤال بشأن قرار أمس الخميس، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن "الاتحاد مستعد للتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة على أساس جدول أعمال للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتغيير العالمي الذي تبناه الاتحاد في الثاني من ديسمبر كانون الأول. هدفنا هو التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية المستمرة، لا سيما إيرباص/بوينغ".

بدوره، قال ائتلاف الأغذية الأميركي الإيطالي، الذي يمثل ما يزيد عن 450 شركة ومُصّنعا ومجموعات تجارية إيطالية، إن التحرك سيمنح الجانبين الوقت للعثور على حل.

وأضاف "إدارة بايدن ضغطت بشكل مناسب على زر الإيقاف المؤقت لجولة أخرى مستمرة من الرسوم".

ويبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحرص على العمل مع إدارة الرئيس جو بايدن، لكن المحادثات متجمدة لحين مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على اختيار بايدن كاثرين تاي لمنصب كبيرة مفاوضي التجارة. وقد يستغرق ذلك أسابيع، في ظل عدم تحديد جلسة لذلك الغرض بعد.

وشدد مبعوثون عن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على رغبتهم في تسوية نزاع دعم الطائرات.