يتّجه الرئيس الأميركي جو بايدن لتعيين الخبيرة الاقتصادية في جامعة ميشيغن، ليسا كوك، عضواً في مجلس حكّام الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة ستجعلها أول امرأة سوداء تعيّن في هذه الهيئة، وفق موقع "أكسيوس" الإخباري.

وشغلت كوك منصب مستشارة اقتصادية للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وكتبت مقالات عدة حول تأثير الأحكام المسبقة العرقية على الاقتصاد، وفق سيرتها الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجامعة.

كذلك كانت كوك عضواً في الفريق الذي كلّفه بايدن بتنسيق عملية انتقال السلطة، وفق موقع "أكسيوس".

وكان ترمب اختار الخبيرة الاقتصادية المثيرة للجدل ومستشارته السابقة جودي شيلتون، لعضوية مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، لكن مجلس الشيوخ رفض في تشرين الثاني/نوفمبر تثبيتها في المنصب.

وكانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب حينها، قد برّرت القرار بقولها "نحن بحاجة لاحتياطي فيدرالي ذي موثوقية لمساعدة اقتصادنا خلال الجائحة".

وأضافت في تغريدة أطلقتها أن "أفكار جودي شيلتون الخطيرة كانت لتدمّر اقتصادنا، وعدم تعهّدها استخدام كل ما للاحتياطي من قوة لتوفير الدعم في مواجهة كوفيد-19 غير مقبول".

وشغلت شيلتون (66 عاماً) منصب مستشارة لترمب خلال حملته الانتخابية في العام 2016، وكانت قد شكّكت بضرورة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن السلطة السياسية.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في غضون عام.

ومن المفترض أن يكشف الرئيس الأميركي الجديد في الأشهر المقبلة ما إذا كان يعتزم التجديد لباول أو اختيار شخصية جديدة لرئاسة المصرف المركزي.

وحالياً يضم مجلس حكام الاحتياطي الفديرالي عضواً أسود وحيداً هو رافايل بوستيك، حاكم الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.