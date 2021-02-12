أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تعتمد جرعة واحدة من لقاح كورونا للمتعافين.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قد أعلن في بداية الشهر الجاري، عقب اجتماع مجلس الدفاع، أن بلاده ستحظر دخول جميع المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومغادرتهم إلا لأسباب قاهرة بسبب كورونا، محذراً من أن التحورين البريطاني والجنوب إفريقي قد يسرعان في انتشار الجائحة.

وقال كاستكس: "سيمنع دخول فرنسا ومغادرة أراضينا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ما لم تكن هناك أسباب قاهرة".

لقاح أسترازينيكا يوفر حماية بـ76% من الجرعة الأولى

وأظهرت دراسة بريطانية حديثة أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تصنعه شركة "أسترازينيكا" يوفر حماية بنسبة 76% بعد 22 يوماً من تلقي الشخص الجرعة الأولى منه.

وأوصت الدراسة البريطانية بتلقي الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" بعد 3 أشهر من الأولى.

في سياق آخر، قصرت فرنسا استخدام لقاح "أسترازينيكا" على من هم دون الـ65 عاماً.

كما أعلن وزير الصحة الألماني، السبت، أن حكومته لن تعطي الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً لتلقي لقاح أسترازينيكا ضد كورونا، وذلك طبقاً لمشورة خبرائها الذين يشككون في فعاليته لدى هذه الفئة العمرية.

بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة إضافية من لقاح فرنسي

وقالت شركة Valneva الفرنسية، في 2 فبراير الجاري، إن الحكومة البريطانية طلبت شراء 40 مليون جرعة إضافية من لقاحها لوباء كورونا، الذي لا يزال في المرحلة التجريبية.

وبموجب العقد ستستلم الحكومة اللقاح في العام المقبل.

وسترفع هذه الخطوة إجمالي الكمية المطلوبة من الحكومة البريطانية إلى 100 مليون جرعة، وذلك بحسب ما ذكرته Valneva.

وفي هذا السياق، ستتمكن بريطانيا من شراء 90 مليون جرعة إضافية، لتستلمها ما بين عامي 2023 و2025.

بدوره، قال رئيس فريق عمل اللقاحات التابع للحكومة البريطانية، إن الطلبات الإضافية هدفها التحضير لإعادة التطعيم في المستقبل إذا تطلب الأمر ذلك.

والجدير بالذكر أن هذا اللقاح يخضع للمراحل التجريبية المبكرة في بريطانيا، حيث تجري الدراسات لإعطائه من ضمن ثلاث جرعات، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للدراسات في أبريل المقبل.