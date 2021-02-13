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العراق.. حظر جزئي للتجول للوقاية من تفشي كورونا

بغداد كورونا
إجراءات وقاية من الفيروس في بغداد
فيروس كورونا

العراق.. حظر جزئي للتجول للوقاية من تفشي كورونا

إغلاق المساجد ومنع الحفلات.. قرارات يبدأ سريانها اعتبارا من الأسبوع المقبل

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دبي - العربية.نت

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أعلنت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في العراق، السبت، فرض حظر تجول من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا بداية من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين.

وتضمنت القرارات التوجه لإغلاق المساجد، ومنع الحفلات وفق ضوابط محددة للحد من انتشار الفيروس.

وقالت مديرة العلاقات العامة في إعلام وزارة الصحة العراقية، ربى حسن، بتصريح صحافي، إن اجتماع اللجنة يتضمن صدور قرارات مشددة للحد من عدد الإصابات ودفع المواطن إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كان العراق قد شهد خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا في نسب الشفاء.

وأضافت أن "تزايد الأعداد والوصول إلى الأرقام التي نعتبرها خطرة سيشكل خطرا كبيرا على المؤسسات الصحية إذا استمر".

وأوضحت أن الإجراءات الوقائية هي الأهم بالنسبة لوزارة الصحة والبيئة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

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