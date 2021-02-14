أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، في مقابلة مع "العربية" عودة توريد اللقاحات لتوزيعها على مختلف المناطق في المملكة، بعد تأثر جداول التسليم في العالم، بسبب زيادة الطلب وقدرات الشركات المصنعة.

وأعلن العبد العالي عودة توريد لقاح كورونا، ووصول دفعات جديدة، داعيا الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح ضرورة تحديد موعد جديد للحصول على الجرعة الثانية، كما جدد دعوة وزارة الصحة لجميع أفراد المجتمع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاحات.

وبخصوص عدد الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، أعلن تسجيل 322 إصابةً جديدةً ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 372 ألفاً و732 حالة، من بينها 2714 حالة نشطها، منها 459 حالة حرجة تتلقى العلاج.

وارتفعت حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 363 ألفاً و585 حالة بعد تسجيل 282 حالة تعاف، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 6433 وفاة

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر الصحافي، "المرحلة الحالية للمنحنى الوبائي للإصابات مرحلة حساسة تتطلب الحرص"، وطالب بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، والبعد عن التجمعات، والمداومة على لبس الكمامة وغسل اليدين.

وقررت المملكة تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوما إضافيا بدءا من مساء اليوم الأحد، ليكون الإجمالي 30 يوما قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية.

وقال المصدر إنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة 20 يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد.

وأكد المصدر أن هذا القرار يأتي لأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.