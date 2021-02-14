أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، أن عدد الذين تلقوا لقاحات ضد كورونا في المملكة المتحدة تجاوز عتبة الـ15 مليونا، بينما أغلقت ألمانيا حدودها جزئيا مع الاتحاد الأوروبي للحد من تفشي نسخ متحوّرة لفيروس كورونا.

وبدعوة من بريطانيا التي تؤكد أنها حققت بذلك الهدف الذي حددته الحكومة للفئات الأضعف بحلول منتصف شباط/فبراير، سيبحث مجلس الأمن الدولي الأربعاء مسألة توزيع اللقاحات ضد كوفيد-19.

وكتب جونسون على تويتر "اليوم وصلنا إلى نقطة مهمة في برنامج التحصين الوطني في المملكة المتحدة". وأضاف "نبأ رائع: تلقى أكثر من 15 مليون شخص الآن لقاحهم الأول ضد كوفيد"، مشيدا بوزير الصحة في حكومته مات هانكوك.

وتفيد آخر الأرقام التي جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش الأحد أن الوباء أدى إلى وفاة مليونين و394 ألفا و541 شخصا من أصل 108 ملايين و503 آلاف و560 شخصا أصيبوا به.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ انطلاق أكبر برنامج تطعيم في تاريخ المملكة المتحدة مطلع ديسمبر، تلقّى ما معدّله 431.323 شخصاً يومياً اللقاح الأسبوع الماضي.

وتعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتطعيم جميع المدرجين ضمن الفئات الأربع ذات الأولوية والتي تشمل من تتجاوز أعمارهم 70 عاماً والمقيمين في دور الرعاية وبعض الموظفين الأساسيين، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

بدورها، أفادت حكومة ويلز، التي تدير سياستها الصحية بشكل مستقل، أنها ستحقق هدفها المتمثل بتطعيم الفئات الأربع ذات الأولوية الجمعة.

وأظهرت الأرقام أن نحو 22% من سكان ويلز تلقوا اللقاحات، مقارنة بـ20.3% في إنجلترا و19.2% في اسكتلندا و18.7% في أيرلندا الشمالية.