كشفت بيانات رسمية حديثة، عن قفزة كبيرة في المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية من خلال شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2018 / 2019.

وأوضحت البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، خلال النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، أن الزيادة بلغت نسبتها 54.1%.

وذكر الجهاز، أن قيمة الأجور بقطاع الأعمال العام بلغت نحو 57.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019، مقابل نحو 50.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 / 2018 بزيادة نسبتها 13.7%.

وأوضح أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ التي يجري تنفيذها من خلال شركات قطاع الأعمال العام بلغت قيمتها الإجمالية نحو 104.1 مليار جنيه، مقابل مشروعات بقيمة 94.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 / 2018، بزيادة بلغت نسبتها 10.7%.

وفق البيانات، فقد بلغت قيمة صافي رأس المال المستثمر بقطاع الأعمال العام نحو 558.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019، مقابل نحو 519.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها نحو 7.4%.

وفيما يتعلق بالقطاع العام، فقد بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ نحو 11.2 مليار جنيه مقابل نحو 7.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 / 2048، بنسبة زيادة بلغت نحو 54.1%، وهو ما أرجعه جهاز الإحصاء إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالقطاع وزيادة طاقته الإنتاجية.

وسجلت قيمـة إيرادات النشاط الجاري نحو 191.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019، مقابل نحو 158.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة زيادة بلغت نحو 20.7%.

فيما بلغت قيمة الأجور نحو 27.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل نحو 22.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 / 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 20.1%.