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رصيد المركزي الإماراتي من الذهب يرتفع 218% بنهاية 2020

البنك المركزي الإماراتي
البنك المركزي الإماراتي
الإماراتي المركزي

رصيد المركزي الإماراتي من الذهب يرتفع 218% بنهاية 2020

ارتفع إجمالي أصول المركزي الإماراتي بنسبة 5.4%

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دبي - العربية.نت

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رفع البنك المركزي الإماراتي رصيده من قيمة السبائك الذهبية، بنسبة 218% بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 12.86 مليار درهم (نحو 3.502 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4.04 مليار درهم (نحو 1.101 مليار دولار).

وواصل المركزي، بحسب النشرة الشهرية ديسمبر 2020، على موقعه الإلكتروني، زيادة حيازته من الذهب، منذ عودته لتكوين رصيد من الذهب في أبريل 2015، لتسجل 10.7 مليار درهم (نحو 2.91 مليار دولار) في نوفمبر 2020، و10.31 مليار درهم (نحو 2.806 مليار دولار) في أكتوبر 2020.

وارتفع إجمالي أصول المركزي الإماراتي إلى 470.53 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 446.25 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019، بنسبة زيادة 5.4%.

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وفي سياق متصل، قال المركزي، إن إجمالي أصوله الأجنبية انخفضت بنسبة 1.7% بنهاية الربع الرابع من 2020، على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 8.8% مقارنة بنهاية الربع السابق لتصل إلى 388.1 مليار درهم، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 10.1%، بارتفاع ربع سنوي قدره 31.8 مليار درهم، وارتفاع الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 10%، بارتفاع ربع سنوي قدره 3.3 مليار درهم، على الرغم من انخفاض في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 47.5%، بانخفاض ربع سنوي قدره 3.6 مليار درهم.

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