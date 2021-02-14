مع انتشار فيروس كورونا حول العام وتزايد الوعي العام حول الحفاظ على البيئة وتخفيف هدر الموارد الطبيعية، بات المستهلكون يريدون معرفة المزيد عن بدائل التكنولوجيا الغذائية، فيما أبدى عدد كبير من المستثمرين تشجيعهم لأسهم الشركات المنتجة للبروتينات النباتية مثل Beyond Meat التي ارتفع سهمها بأكثر من 65% العام الماضي.

وتوجه المستثمرون العام الماضي إلى صناديق رأس المال المخاطر التي تركز على الشركات المنتجة للبروتينات النباتية، ليضخوا أكثر من 18 مليار دولار. وتشير توقعات بنك باركليز إلى أن استهلاك اللحوم البديلة سيصل إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2029.

ولقد شجع استمرار نمو الطلب على منتجات البروتينات النباتية عددا كبيرا من سلاسل المطاعم والشركات لتغيير اتجاههم، إذ قامت مؤخرا كل من Beyond Meat و PepsiCo بتكوين مشروع مشترك لبيع الوجبات الخفيفة والمشروبات النباتية الجديدة، فيما أعلنت Mc Donalds أنها ستبدأ هذا العام بتقديم وجبات مصنوعة من بروتينات نباتية.

من جانبه، شجع رجل الأعمال الأميركي ومؤسس شركة أمازون Jeff Bezos بعد استقالته من الشركة بالاستثمار في الشركات القائمة على إنتاج البروتينات النباتية وذلك بهدف المحافظة على البيئة، علما أنه قام بضخ 30 مليون دولار في شركة NotCo الأميركية والتي تنتج المايونيز النباتي.