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صندوق الاستثمارات: عقود بـ8 مليارات ريال لإنشاءات المركز المالي

مركز الملك عبدالله المالي
مركز الملك عبدالله المالي
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات: عقود بـ8 مليارات ريال لإنشاءات المركز المالي

تحقيق تقدم ملحوظ ساهم في بدء أعمال التشغيل الجزئي وتأجير المساحات والمباني

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دبي - العربية.نت

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قال مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إنه ومنذ استحواذ الصندوق على مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، تم إبرام العديد من العقود لإتمام الأعمال الإنشائية بقيمة تصل لأكثر من 8 مليارات ريال.

وأضاف أيمن بن محمد المديفر رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة؛ "تم تحقيق تقدم ملحوظ ساهم في بدء أعمال التشغيل الجزئي وتأجير المساحات والمباني في المشروع حيث يمارس حالياً عدد من البنوك والشركات المستأجرة في "كافد" أعمالهم.

كما يوجد عدد من السكان المستأجرين في الأبراج السكنية التي تم تشغيلها، ونتوقع ارتفاعا في الطلب مع جاهزية المزيد من المباني، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

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وأوضح أن الصندوق ينفذ من خلال استراتيجيته الطموحة إطلاق قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق والشركات التابعة، حيث يلتزم الصندوق بتوزيع استثماراته بحوالي 80 % محليا و20 % دوليا.

وقال إن الصندوق الذي يرتبط بأحد محاور رؤية المملكة الثلاثة، وهي (تحقيق اقتصاد مزدهر) وذلك من خلال تنمية وتنويع الاقتصاد، لافتاً إلى أن للصندوق دور أساسي في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة.

وكشف المديفر أن الصندوق يعمل خلال السنوات المقبلة على مستهدفات عديدة أهمها ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في المشاريع الجديدة المحلية على نحو متزايد حتى العام 2025، وسوف تتوزع هذه المشاريع على محفظة تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.

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