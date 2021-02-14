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السعودية توقف الأنشطة والفعاليات الترفيهية 20 يوما إضافيا

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السعودية
فيروس كورونا

السعودية توقف الأنشطة والفعاليات الترفيهية 20 يوما إضافيا

بجانب تقييد التجمعات وإغلاق دور السينما

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

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قررت المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوما إضافيا بدءا من مساء اليوم الأحد، ليكون الإجمالي 30 يوما قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المصدر إنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة 20 يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد.

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وتتضمن الإجراءات الاحترازية 4 محاور رئيسية، وهي ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

ونوَّه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

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