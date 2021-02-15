كشفت النيابة العامة في السعودية، أنه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، تمت الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج.

وقالت النيابة في بيان لها "إن مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ 64.86 مليون ريال، وكميات من الذهب يقدر وزنها بـ19 كيلوغرامًا، وأن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة".

وصدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عامًا، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ 1.02 مليون ريالًا، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة".

كما حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجري الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.