عينت منظمة التجارة العالمية الوزيرة النيجيرية السابقة نجوزي اوكونغو إيويلا في منصب مدير عام المنظمة عقب اجتماع مغلق الاثنين.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مصدران حضرا الاجتماع إن كل أعضاء المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرارات بالمنظمة، وافقوا على تعيينها أثناء اجتماع افتراضي اقتصر جدول أعماله على بند واحد.

وصادقت المنظمة على تعيينها في وقت لاحق.

تتمتع الرئيسة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية بسمعة طيبة في زعزعة حراس الثروة والسلطة الذين سيكونون في متناول اليد في دورها الجديد.

خلال جهود نغوزي أوكونغو إيويالا لاجتثاث الفساد خلال فترة عملها الأولى كوزيرة مالية في نيجيريا، أطلق عليها معارضو خططها لقب "أوكونغو واهالا" - "أوكونغو صانعة المشاكل".

اكتسبت اقتصادية التنمية البالغة من العمر 66 عاماً هذا اللقب والذي يعد صحيحاً من حيث الشكل، رغم افتقارها إلى الخبرة في المفاوضات التجارية الذي جعلها هدفاً لاستخدام الفيتو الأميركي لعدم تعيينها في فترات سابقة.

تعهدت إيويالا، بإيجاد أرضية مشتركة بين أعضاء الهيئة التجارية المتباينة. وتأمل في تحقيق بعض المكاسب التفاوضية المبكرة - مثل اتفاق متعدد الأطراف للحد من الإعانات الضارة لصيد الأسماك - كوسيلة لاستعادة الثقة وبناء الزخم لصفقات أكبر.

كما أنها متفائلة بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاقية لإدارة سوق التجارة الإلكترونية العالمي البالغة قيمته 26 تريليون دولار، والتي يمكن أن تقلل من العقبات العابرة للحدود لشركات التكنولوجيا الأميركية مثل فيسبوك، وأبل، وأمازون، وغيرها.

خلال حملتها للحصول على الوظيفة، صورت إيويالا، نفسها على أنها خارجية تجارية ووسيط قوي في التمويل العالمي، مشيرة إلى اتفاقية عام 2005، حيث ساعدت في تأمين شطب 18 مليار دولار من ديون نيجيريا إلى نادي باريس بحسب "بلومبرغ".

أقنعت إيويالا، المتشككين وقتها - مثل الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش - أنه على الرغم من ارتفاع سعر النفط الخام في ذلك الوقت، فإن عائدات نيجيريا النفطية البالغة 25 مليار دولار لم تصل إلا إلى 50 سنتاً يومياً لكل نيجيري، وكان تخفيف الديون ضرورياً لوضع نيجيريا على المسار الصحيح.

قال ديفيد دي فيرانتي، الذي عمل معها في البنك الدولي: "كانت الطريقة التي توصلت بها إلى صفقة الديون مذهلة". "قلة قليلة من الناس يمكن أن تفعل ذلك."

حياة غير عادية

تخرجت أوكونغو إيويالا بتقدير امتياز من جامعة هارفارد عام 1976 وحصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1981.

بعد انتقالها إلى واشنطن، سرعان ما ارتقت في صفوف البنك الدولي وفي عام 2013 عُينت مديرةً إدارية - أعلى منصب غير منتخب في المنظمة.

حتى وقت قريب، عملت إيويالا كرئيسة لمجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وهي تجربة يمكن أن تساعد منظمة التجارة العالمية في الإبحار في الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كوفيد -19.