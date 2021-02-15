قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الاثنين إن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.2% في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8% عن الفترة ذاتها من عام 2019.

بلغ معدل البطالة 7.3% في الربع الثالث من 2020 بعد أن ارتفع إلى 9.6% في الربع الثاني بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وفقا لأرقام الجهاز.

ويرجع هذا الانخفاض إلى استمرار عودة الأنشطه اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئي التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجل تقدير حجـــم قـوة العمل 29,965 مليون فرد خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 28,171 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع 6,4%.

وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,161 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16,804 مليون فرد. وبلغ حجم قوة العمل للذكور24,577 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,388 مليون فرد.