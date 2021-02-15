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أوروبا تحذر من لقاحات كورونا مزيفة

لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا

أوروبا تحذر من لقاحات كورونا مزيفة

محتالون يعرضون بيعها

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بروكسل - أسوشيتد برس

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يحث مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي، أولاف، الدول الأعضاء على توخي اليقظة ضد المحتالين الذين يعرضون بيع لقاحات كوفيد - 19 زائفة في حين تواجه الكتلة المكونة من 27 دولة تأخيرات في توريد الجرعات.

وفي وقت سابق من هذا العام، انتقدت المفوضية الأوروبية للشؤون الصحية، شركة أسترازينيكا بشأن تأخرها بتوزيع لقاح كوفيد-19 وتبرير تأخرها بحجة ما يعرف باتفاقية أفضل جُهد، التي لا تحدد الكمية الملزمة بتسليمها للاتحاد الأوروبي، واعتبرته أمرا غير مقبول وغير صحيح.

والشركة أخلّت بالاتفاق من حيث الكمية وموعد تسليم الجرعات، الأمر الذي أغضب الاتحاد الأوروبي، وانعكس عبر تصريحات عدة للمفوّضية الأوروبية لشؤون الصحة.

وقالت المفوضية الأوروبية: "نرفض منطق "من يأتي أولاً يُخدَم أولاً" الذي قد يُعمل به في حيِ الجزارين ولكن ليس في العقود".

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