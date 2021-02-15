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الصحة العالمية تمنح تصريحا مستعجلا للقاح أسترازينيكا

Vials with a sticker reading, COVID-19 / Coronavirus vaccine / Injection only and a medical syringe are seen in front of a displayed AstraZeneca logo in this illustration taken October 31, 2020. (Reuters)
لقاح أسترازينيكا
لقاح كورونا

الصحة العالمية تمنح تصريحا مستعجلا للقاح أسترازينيكا

محادثات أوروبية مع موديرنا لتوفير 150 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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سمحت منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح أسترازينيكا بصفة عاجلة، في ضوء تسارع الطلب العالمي على اللقاحات.

وذكرت مصادر أوروبية، أنه "لا تقدم في المحادثات مع أسترازينيكا لتوفير المزيد من لقاحات" على خلفية تأخر الشركة البريطانية في توزيع بعض الشحنات.

وتحدث المصادر الأوروبية عن محادثات مع شركة موديرنا الأميركية لتوفير 150 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا.

ويعد لقاح فيروس كورونا الجديد من إنتاج شركة موديرنا مشابها للقاح فايزر-بايونتك، الذي تم ترخيصه وشحنه لتطعيم أول دفعة من الأميركيين، في وقت سابق.

وأهم الاختلافات بين اللقاحين، أن الذي تنتجه موديرنا يمكن تخزينه في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة للمرافق الصغيرة والمناطق النائية.

ويحتاج تخزين اللقاح الجديد إلى حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، وذلك لمدة 30 يومًا، في حين يحتاج لقاح فايزر إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، لتخزينه للمدة نفسها.

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