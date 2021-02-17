​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر فبراير 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتحدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليار ريال.

وبحسب بيان للمركز، فإن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.005 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.110 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين، قد أعلن عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وتحدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.955 مليار ريال.

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.075 مليار ريال لصكوك تُستحق في العام الميلادي 2028.

فيما بلغت الشريحة الثانية، 880 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 880 مليون ريال لصكوك تُستحق في العام الميلادي 2033.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، قد أعلن اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح، بعد أن قام بتنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية.