.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية تغلق طرح صكوك فبراير بـ3.16 مليار ريال

وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تغلق طرح صكوك فبراير بـ3.16 مليار ريال

الإصدارات قسمت إلى شريحتين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر فبراير 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتحدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليار ريال.

وبحسب بيان للمركز، فإن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.005 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.110 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

رغم ضبابية كورونا.. النظرة إيجابية لسوق الأسهم السعودية أسواق المال سوق السعودية رغم ضبابية كورونا.. النظرة إيجابية لسوق الأسهم السعودية

وكان المركز الوطني لإدارة الدين، قد أعلن عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وتحدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.955 مليار ريال.

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.075 مليار ريال لصكوك تُستحق في العام الميلادي 2028.

فيما بلغت الشريحة الثانية، 880 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 880 مليون ريال لصكوك تُستحق في العام الميلادي 2033.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، قد أعلن اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح، بعد أن قام بتنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد