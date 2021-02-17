قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" صالح الرشيد، إن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 28% من الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية سيساعد بوصول نسبة المساهمة SME'S إلى 35% وفق رؤية المملكة 2030.

وفي حين أشار إلى أن البنك الجديد سيركز على تمويل القطاعات الجديدة التي تستهدفها رؤية 2030، أوضح أن الهدف يكمن في زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية.

وكشف أن البنك الجديد سيخدم كافة مناطق السعودية عن طريق القنوات الرقمية.

إلى ذلك، أكد أن البنك الجديد سيركز على تمويل الشركات الصغيرة في القطاعات الواعدة.

ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها "منشآت" وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك.

وفي سياق متصل، قال الرشيد إن البنك حاليا يضم 3 برامج، وهو البنك الحكومي الوحيد الذي يمول تمويلا إقراضيا وتمويلا رأسماليا.

ويضم البنك، وفق الرشيد، العديد من المبادرات التي أطلقتها "منشآت" بالتعاون مع الجهات المعنية، منها الشركة السعودية للاستثمار الجريء وSaudi Venture Capital FUND، ووصل إجمالي المبالغ المعتمدة للاستثمارات مليار ريال، ورأسمال هذا الصندوق 2.8 مليار ريال.

وأضاف قائلا: "رفعنا رأسمال (كفالة) والتي تعنى بتقديم الضمانات عن طريق البنوك التجارية إلى أكثر من 1.6 مليار ريال، وقدم البرنامج ضمانات بأكثر من 32 مليار ريال، وكذلك سيضم البنك مبادرة الإقراض غير المباشر ووصلت نسبة الإقراض لها إلى 2 مليار ريال".

وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم أمس على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل رقمي دون الحاجة إلى تأسيس فروع له.