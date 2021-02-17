كشف تقرير حديث، تقدم مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 الصادر عن مؤسسة "رولاند بيرجر"، حيث جاءت ضمن أسرع 10 دول نمواً بالمجال.

وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ووفق تقرير يقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمي في 82 دولة حول العالم من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الرقمي، فقد جاءت مصر ضمن الدول الـ 10 الأكثر نمواً في مجال الشمول الرقمي والمالي خلال العام الماضي.

وجاءت مصر في المركز 50 في 2020، مقارنة بالمركز 52 خلال العام 2017 محققة مجموع نقاط بلغ 60 نقطة أي بارتفاع 8 نقاط عن قيمة المؤشر في 2017؛ ما جعلها في المركز الثالث عالمياً في معدل تحسن الأداء في مجال الشمول الرقمي 2020، بعد ميانمار وفيتنام.

واستطاعت مصر تحقيق تقدم في 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت في بُعد واحد، حيث تقدمت مصر في بُعد الإتاحة الرقمية الذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة.

فيما تقدمت بنحو 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية الذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية، فضلاً عن التقدم في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط.

بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمي أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.

يشار إلى أنه يتم حساب المؤشر بناءً على مجموع النقاط في 4 أبعاد رئيسة للشمول الرقمي، وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل.