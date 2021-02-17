.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

4 شركات تفوز بعقود تنقيب عن الذهب في مصر بينها وحدة تابعة لساويرس

الهيئة المصرية العامة للثروة المعدينة
الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
اقتصاد مصر

4 شركات تفوز بعقود تنقيب عن الذهب في مصر بينها وحدة تابعة لساويرس

باستثمارات 11.2 مليون دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب بإجمالي استثمارات نحو 11.2 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، إن التوقيع شمل 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات نحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

وكذلك توقيع 3 عقود مع شركة ريد سي ريسورز الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله في 5 قطاعات بإجمالي استثمارات نحو 5.5 مليون دولار وعقدين لشركة شمال إفريقيا للتعدين للبحث في قطاعين باستثمارات نحو مليون دولار، وعقد مع شركة العبادي للتعدين والمقاولات للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 636 ألف دولار.

مصادر: الكويت تعتزم تقليص إمداد النفط لبعض المشترين الآسيويين طاقة النفط مصادر: الكويت تعتزم تقليص إمداد النفط لبعض المشترين الآسيويين

وقال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، في البيان، إن القانون الجديد للتعدين ولائحته التنفيذية أعطى دفعات قوية وحافزاً للشركات العالمية والمصرية العاملة في نشاط التعدين للتقدم للمزايدة العالمية للذهب التي طرحت، وأصبحت مصر تعمل وفق النظم المعمول بها عالميا في قطاع التعدين مما سيسهم في زيادة الفائدة للدولة والمستثمرين.

وأضاف أن مصر تمتلك ثروات تعدينية كبيرة ستكون رافدا مهما للاقتصاد القومي، مشيدا بمجهودات وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين.

من جانبه قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن فوز الشركة التابعة لرجل الأعمال المصري للبحث عن الذهب إشارة جيدة لباقي المستثمرين لا سيما أن شركات مجموعته لها باع وخبرة كبيرة في أنشطة التعدين بالعديد من دول العالم.

وذكر الوزير أن النجاح الذي حققته المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله المعلنة نتائج المرحلة الأولى منها في نهاية شهر نوفمبر الماضي تعطي دفعات قوية للاستمرار في تطوير قطاع التعدين المصري وتحقيق النتائج المأمولة منه باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التى يتم العمل عليها وفق منهجية متكاملة ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومي.

يذكر أنه سبق التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب ضمن العروض الفائزة بالمزايدة بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك في 13 قطاعاً مع شركة لوتس جولد الكندية وشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة وشركة إبداع فور جولد المصرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد