وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب بإجمالي استثمارات نحو 11.2 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، إن التوقيع شمل 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات نحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

وكذلك توقيع 3 عقود مع شركة ريد سي ريسورز الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله في 5 قطاعات بإجمالي استثمارات نحو 5.5 مليون دولار وعقدين لشركة شمال إفريقيا للتعدين للبحث في قطاعين باستثمارات نحو مليون دولار، وعقد مع شركة العبادي للتعدين والمقاولات للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 636 ألف دولار.

وقال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، في البيان، إن القانون الجديد للتعدين ولائحته التنفيذية أعطى دفعات قوية وحافزاً للشركات العالمية والمصرية العاملة في نشاط التعدين للتقدم للمزايدة العالمية للذهب التي طرحت، وأصبحت مصر تعمل وفق النظم المعمول بها عالميا في قطاع التعدين مما سيسهم في زيادة الفائدة للدولة والمستثمرين.

وأضاف أن مصر تمتلك ثروات تعدينية كبيرة ستكون رافدا مهما للاقتصاد القومي، مشيدا بمجهودات وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين.

من جانبه قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن فوز الشركة التابعة لرجل الأعمال المصري للبحث عن الذهب إشارة جيدة لباقي المستثمرين لا سيما أن شركات مجموعته لها باع وخبرة كبيرة في أنشطة التعدين بالعديد من دول العالم.

وذكر الوزير أن النجاح الذي حققته المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله المعلنة نتائج المرحلة الأولى منها في نهاية شهر نوفمبر الماضي تعطي دفعات قوية للاستمرار في تطوير قطاع التعدين المصري وتحقيق النتائج المأمولة منه باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التى يتم العمل عليها وفق منهجية متكاملة ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومي.

يذكر أنه سبق التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب ضمن العروض الفائزة بالمزايدة بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك في 13 قطاعاً مع شركة لوتس جولد الكندية وشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة وشركة إبداع فور جولد المصرية.