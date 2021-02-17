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البحرين تصدر جواز سفر رقمياً لمن تلقى التطعيم ضد كورونا

مطار البحرين
مطار البحرين
لقاح كورونا

البحرين تصدر جواز سفر رقمياً لمن تلقى التطعيم ضد كورونا

أول دولة تصدر جواز سفر كورونا

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العربية.نت

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أصدرت البحرين جواز سفر رقمياً لمن تلقى التطعيم ضد كورونا.

إلى ذلك، دخلت طيران الإمارات في دبي وطيران الاتحاد في أبوظبي في شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" لتقديم جوازات سفر للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس "كوفيد-19" أو ثبتت نتائج اختباراتهم السلبية.

وقالت شركة الاتحاد المملوكة للدولة، إن بطاقة السفر الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) سيتم تقديمها على رحلات مختارة من أبوظبي في الربع الأول.

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وسيمد الناقل جواز السفر إلى وجهات أخرى إذا نجحت التجربة الأولية، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت الاتحاد أن بطاقة السفر ستحافظ على سيطرة الركاب على بياناتهم وتسهيل مشاركة نتائج اختباراتهم مع شركات الطيران وسلطات السفر.

وستنفذ طيران الإمارات، أكبر شركة طيران للرحلات الطويلة في العالم، المرحلة الأولى من بطاقات كورونا في أبريل للتحقق من صحة اختبارات كوفيد-19 للرحلات المغادرة من دبي.

وفي الولايات المتحدة، حصل الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات على بطاقات إما ورقية كدليل على تلقيهم اللقاح وتقديمه لمن يهمه الأمر لتسهيل حياتهم اليومية فيما يبدو أنه عالم ما بعد كورونا، أو رقمية مثلما فعلت "لوس أنجلوس" عبر تطبيق من شركة Healthvana، لحفظ الملفات الطبية للذين تلقوا اللقاح على الهاتف.

لقاح كورونا
لقاح كورونا

لكن من يمكنه الوثوق بهذه البيانات الموجودة على التطبيق أو معالجتها كدليل على التطعيم.

حيث لا يوجد تنسيق دولي أو وطني حالياً بشأن أفضل الممارسات لإصدار تصاريح اللقاح، لذلك لا تملك الشركات التي تنظم أحداثاً كبيرة سلطة الرجوع إلى ما هو قانوني وما هو أخلاقي عند اختيار سياساتها وتقنياتها.

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وفي الوقت الذي تحفز صناعة الطيران بشكل خاص جوازات سفر كوفيد لتسريع عودة السفر مرة أخرى بعد خسائر فادحة تكبدتها صناعة النقل الجوي، شاهدت شركات الطيران أشخاصاً يقدمون اختبارات "كوفيد-19" مزيفة أو معدلة بالفوتوشوب حتى يتمكنوا من السفر.

وقال نائب الرئيس الأول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي نيك كارين سابقاً "إن العالم يميل لإيجاد شيء ما قادر على توضيح أنك قد أجريت الاختبار أو اللقاح حتى تتمكن من السفر"، مضيفاً أنه "لا يمكننا القيام بذلك يدوياً لكوكب الأرض بأكمله. في النهاية نحن بحاجة إلى الرقمنة"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكانت"طيران الإمارات" قد كشفت في وقت سابق أنها ستستخدم تطبيقاً طوره الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، يسمى Travel Pass للتحقق من اختبارات "كوفيد-19" قبل السفر من دبي.

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