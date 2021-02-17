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70 دولة تستفيد من خطة G20 للديون.. التقييم انطلق

An unidentified guest attends a G20 meeting in the Saudi capital Riyadh on February 23, 2020. (File photo: AFP)
قمة العشرين الأخيرة كانت برئاسة السعودية
مجموعة العشرين

70 دولة تستفيد من خطة G20 للديون.. التقييم انطلق

إثيوبيا أول بلد لديه سندات حكومية دولية وليس متخلفاً عن السداد

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لندن - رويترز

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أعلنت ستاندرد آند بورز غلوبال أنها ستجري "تقييما لكل حالة على حدة" للدول الساعية إلى تخفيف أعباء قروضها من الدائنين بالقطاع الخاص عن طريق خطة مجموعة العشرين، وذلك لتحديد ما إذا كانت قد تخلفت عن سداد ديونها التجارية.

وخفضت ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف إثيوبيا بعدما أشارت أديس أبابا إلى أنها ستكون أول بلد لديه سندات حكومية دولية، وليس متخلفا بالفعل عن السداد، يستخدم خطة "إطار العمل المشترك" الجديدة لمجموعة العشرين.

تسمح الخطة، المتاحة لأكثر من 70 من الدول الأشد فقرا في العالم، للحكومات بإرجاء السداد أو التفاوض على خفض ديونها للدائنين بالقطاع الخاص في إطار برنامج إغاثة أوسع نطاقا.

وتعتبر وكالات التصنيف عادة أي ضرر يلحق بمدفوعات دائني القطاع الخاص تخلفا عن السداد يمكن أن يوقد شرارة مشاكل مالية وقانونية بالسوق.

وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة بحثية "عندما يصل الأمر إلى سعي دولة ما إلى تخفيف أعباء الديون من الدائنين بالقطاع الخاص، سنجري تقييما لكل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان هناك تخلف عن السداد".

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