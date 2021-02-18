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البيت الأبيض يكثف جهوده لعلاج مشكلة تهدد قطاع السيارات الأميركي

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اقتصاد أميركا

البيت الأبيض يكثف جهوده لعلاج مشكلة تهدد قطاع السيارات الأميركي

صناعة السيارات تواجه نقصا متزايدا في رقائق أشباه الموصلات

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واشنطن - رويترز

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قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن كبار مسؤولي الإدارة الأميركية المعنيين بالاقتصاد والأمن القومي يكثفون جهودهم لمساعدة قطاع صناعة السيارات في البلاد على مواجهة نقص متزايد في رقائق أشباه الموصلات، والذي أجبر الشركات على تقليص الإنتاج في أنحاء العالم.

وأضافت المتحدثة أن إدارة الرئيس، جو بايدن، عقدت اجتماعات مع شركات السيارات والموردين لتحديد نقاط الاختناق بسلسلة الإمداد، وحثت الشركات على العمل بتعاون من أجل مواجهة النقص.

كما كلف البيت الأبيض السفارات الأميركية بتحديد الكيفية التي يمكن بها للدول الأجنبية والشركات التي تنتج الرقائق فيها المساعدة في حل النقص العالمي والعمل مع الشركاء الدوليين والحلفاء في هذا الشأن وحثهم على مواجهة النقص الحالي.

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وتشمل الجهود التواصل مع تايوان موطن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وهي مصّنع رئيسي للرقائق للعثور على سبل لحل أزمة النقص.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن المسؤولين يدركون أن هناك خطوات من الواجب اتخاذها لتجنب أي نقص مثل هذا في المستقبل ولذلك بدأت الإدارة مراجعة شاملة لسلاسل الإمداد المهمة لتحديد مواطن الضعف واتخاذ خطوات مثل تشجيع زيادة الإنتاج الأميركي المحلي.

كانت جنرال موتورز قالت في التاسع من الشهر الجاري إن نقص رقائق أشباه الموصلات العالمي قد يقلص أرباح 2021 بما يصل إلى ملياري دولار ومددت خفضا للإنتاج في ثلاثة مصانع بأميركا الشمالية.

وقالت أيضا إنها ستصنع السيارات جزئيا ثم تقوم بتجميعها لاحقا في مصنعين آخرين بسبب نقص الرقائق.

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