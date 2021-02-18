أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير في يناير، أن الاقتصاد بعيد عن الأهداف الموضوعة التي تشمل تعافيا واسعا وشاملا لسوق العمل وتضخما يصل إلى 2% على الأقل.

وأوضح المحضر أن تحقيق تقدم جوهري في هذا المجال سيستغرق بعض الوقت، مما يشير إلى عدم تغيير السياسة الحالية في المستقبل القريب.

وهذا يعني الحفاظ على معدلات الاقتراض قصيرة الأجل بالقرب من الصفر والحفاظ على 120 مليار دولار كحد أدنى من مشتريات الأصول كل شهر.

وكذلك أوضح المحضر أن برنامج التيسير الكمي الذي رفع الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ما يقرب من 7.5 تريليون دولار قدم دعمًا كبيرًا للاقتصاد.

لكن الاحتياطي الفيدرالي حذر من أن أسعار الأصول مرتفعة، وشدد على ضرورة التحسب لأي مؤشرات على ضغوط في هذه الأسواق.

إضافة إلى ذلك، ناقش مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي سبل تمهيد الأجواء كي يتقبل الرأي العام تضخما متوقعا.