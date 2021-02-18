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السعودية تطلق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا

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عمليات تطعيم ضد كورونا في السعودية

السعودية تطلق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا

يمكن حجز الموعد من خلال تطبيق صحتي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-19) في كافة مناطق المملكة.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بحسابها بموقع التواصل تويتر، إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي، وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وكشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، مساء الاثنين الماضي، عن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض السعودية بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة.

كانت السعودية قد بدأت في 17 ديسمبر الماضي، المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، التي تستهدف الذين تجاوزوا سن الـ65 عاما والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى، معتبرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج في أزمة الوباء.

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