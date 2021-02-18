السعودية تطلق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-19) في كافة مناطق المملكة.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بحسابها بموقع التواصل تويتر، إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي، وذلك حسب الفئات المستهدفة.

تعلن وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 18, 2021

وكشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، مساء الاثنين الماضي، عن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض السعودية بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة.

كانت السعودية قد بدأت في 17 ديسمبر الماضي، المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، التي تستهدف الذين تجاوزوا سن الـ65 عاما والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى، معتبرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج في أزمة الوباء.