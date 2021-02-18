مدد البنك المركزي الكويتي حتى نهاية يونيو المقبل، إجراءات الدعم التي قدمها العام الماضي لمساعدة البنوك على مواجهة جائحة فيروس كورونا بحسب تعميم أصدره اطلعت عليه وكالة بلومبيرغ.

وشمل برنامج الدعم توفير سيولة إضافية والسماح بمرونة تنظيمية أكبر، وكان من المفترض أن يسري حتى نهاية 2020.

في هذا السياق، قال محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل في التعميم، إن التمديد سيساعد البنوك في تحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة من خلال الاستمرار في تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير السيولة لها في ظل هذه الظروف العصيبة.

وستتم مراجعة التعديلات من قبل مجلس إدارة البنك المركزي لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد آخر لما بعد يونيو 2021.