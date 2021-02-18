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المركزي الكويتي يمدد إجراءات دعم البنوك حتى يونيو 2021

البنك المركزي الكويتي
البنك المركزي الكويتي
بنوك الكويت

المركزي الكويتي يمدد إجراءات دعم البنوك حتى يونيو 2021

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دبي - العربية.نت

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مدد البنك المركزي الكويتي حتى نهاية يونيو المقبل، إجراءات الدعم التي قدمها العام الماضي لمساعدة البنوك على مواجهة جائحة فيروس كورونا بحسب تعميم أصدره اطلعت عليه وكالة بلومبيرغ.

وشمل برنامج الدعم توفير سيولة إضافية والسماح بمرونة تنظيمية أكبر، وكان من المفترض أن يسري حتى نهاية 2020.

في هذا السياق، قال محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل في التعميم، إن التمديد سيساعد البنوك في تحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة من خلال الاستمرار في تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير السيولة لها في ظل هذه الظروف العصيبة.

وستتم مراجعة التعديلات من قبل مجلس إدارة البنك المركزي لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد آخر لما بعد يونيو 2021.

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