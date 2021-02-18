فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على انخفاض اليوم الخميس، إذ عاود المستثمرون الانصراف عن شركات التكنولوجيا الكبرى، في حين سلطت زيادة غير متوقعة لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الضوء على هشاشة تعافي سوق العمل.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 54.4 نقطة بما يعادل 0.17% إلى 31558.6 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على انخفاض 15.5 نقطة أو 0.39% ليسجل 3915.86 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 150.8 نقطة أو 1.08% إلى 13814.666 نقطة، بحسب ما ورد في "رويترز".

زيادة غير متوقعة لطلبات إعانة البطالة الأميركية

وارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكن سوق العمل تتعافى تعافيا مطردا، إذ يسمح تحفيز مالي إضافي وتراجع إصابات كوفيد-19 بإعادة فتح المزيد من أنشطة الخدمات.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 861 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 فبراير شباط، مقارنة مع 848 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 765 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ونزلت الطلبات عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس آذار الماضي عندما ضربت الجائحة الولايات المتحدة.

ورغم أنها مازالت عالقة فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009، فثمة ما يدعو إلى تفاؤل حذر بأن يكتسب تعافي سوق العمل زخما خلال فصل الربيع.