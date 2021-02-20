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التجارة السعودية تصدر 5963 ترخيصا للمعادن الثمينة

وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
اقتصاد السعودية

التجارة السعودية تصدر 5963 ترخيصا للمعادن الثمينة

أصدرت 60 ترخيصا جديدا لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة منذ بداية 2021

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دبي - العربية.نت

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أصدرت وزارة التجارة السعودية 5963 ترخيصا جديدا لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك منذ بداية 2020 حتى الشهر الحالي.

ونقلت صحيفة الاقتصادية عن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة أصدرت 60 ترخيصا منذ بداية 2021 حتى منتصف فبراير.

وينص نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على عدم مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة.

كما تنص اللائحة التنفيذية للنظام بعدم جواز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام النظام إلكترونيا خارج المحل المرخص له بذلك، ويسمح للمحل الحاصل على ترخيص الإعلان والتسويق لبضاعته إلكترونيا بشرط أن يتم تسليم البضاعة المبيعة داخل المحل ليتم التأكد من الوزن.

ويطبق على المخالفين عقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص، وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال لكل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه منها البيع خارج المحل.

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