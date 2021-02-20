من المتوقع أن تثير خسارة UBER في معركة قانونية في المملكة المتحدة حول الطريقة التي تعامل بها سائقوها، موجة من الشكاوى من العمال في جميع أنحاء أوروبا.

قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن أوبر يجب أن تعامل سائقيها على أنهم عمال نظاميون مما يمنحهم حق الحصول على أجر أثناء الإجازة، وإجازات الراحة الأسبوعية، إلى جانب شمولهم في الحد الأدنى للأجور أثناء استخدامهم للتطبيق، وبالتالي سينطبق الحكم على شركات أخرى.

ومع ذلك، يفتح القرار الطريق أمام مطالبات إضافية، وليس فقط من سائقي أوبر بحسب "بلومبرغ".

ومن المتوقع أن تشمل تأثيرات القرار، أولئك الذين يقومون بعمليات التسليم لشركات مثل Amazon التي تستخدم خدمات الجهات الخارجية التي توظف عمالًا مستقلين، إضافة إلى لاعبين آخرين أصغر، لديهم الآن مسار أوضح لتحدي شروط العمل لمنصاتهم بخاصة المنصات الإلكترونية.

من خلال مشهدها التكنولوجي المزدهر، تعد المملكة المتحدة واحدة من أهم الأسواق في المنطقة للمنصات التي تربط العمال المستقلين بالوظائف، من خدمة التوصيل إلى توصيل الطعام إلى الأعمال المستقلة الأخرى.

وقالت ميشيل هوبز، خبيرة في قانون التوظيف في Stevens & Bolton إن أي عمل له نموذج اقتصاد الوظائف المؤقتة يجب أن ينتبه إليه اليوم.

ووصفت "هذا الحكم التاريخي بأنه يزيد بلا شك الضغط على شركات الوظائف المؤقتة لتوفير شروط وأحكام أفضل بكثير لأولئك الذين يعملون لديهم".

يتم توظيف عمال المنصات الإلكترونية التي زاد الطلب عليها في وقت الجائحة، بوصفهم كمقاولين مستقلين، ويسمح لهم بتحديد ساعات عملهم واختيار الوظائف التي يشغلونها.

لكن الانتقادات تصاعدت عندما أصبح هؤلاء الأشخاص جزءًا أكبر من القوة العاملة بسبب الجائحة.