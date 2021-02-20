قال منسق الرئيس الأميركي جو بايدن للقاحات، بشارة شقير، في مقابلة مع قناة العربية إنه تم منح 60 مليون جرعة حتى الآن في أميركا

وأضاف "نسعى لبناء ثقة الأميركيين في أخذ اللقاح، وتطعيم أكبر عدد من الأشخاص في أسرع وقت".

شقير أشار إلى أن لقاحي مودرنا وفايزر أثبتا فعالية عالية، وقال "وضعنا استراتيجية لتسريع توزيع اللقاحات في أميركا، وبناء المناعة يحتاج أسابيع بعد الحصول على اللقاح".

فيما يتعلق بالجهود الدولية قال شقير إن واشنطن تدعم آلية كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجا.

لا تزال حالات دخول المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس كورونا في الولايات المتحدة آخذة في الانخفاض، لكن الأعداد اليومية لحالات الإصابات والوفيات الجديدة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في أول ذروتين للوباء في ربيع وصيف 2020.

ومع تسجيل 2558 حالة وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، ارتفع إجمالي وفيات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى 493098 ، وفقًا لأحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وانخفض متوسط الوفيات المرتبطة بالفيروس على مدار 7 أيام إلى أقل من 2000 وفاة للمرة الأولى منذ 4 ديسمبر، وكان متوسط الوفيات أعلى من 3000 قبل أسبوعين. وتم تسجيل انخفاض حاد في الوفيات اليومية في ولاية تكساس.

وفي الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 69172 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل الإجمالي الوطني إلى 27 مليوناً و895 ألفاً و987 إصابة.

ومقارنة بذروة على الصعيد الوطني بلغت 314093 حالة سجلتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في 8 يناير 2021، انخفض العدد اليومي للحالات بنحو 70%.

وفي سياق متصل قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها أعطت 57 مليوناً و737767 جرعة لقاح؛ للوقاية من كوفيد-19 حتى صباح الخميس الماضي، ووزعت 73 مليوناً و377450 جرعة.

وأضافت أن هذا هو إجمالي الجرعات من لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتيك حتى السادسة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الخميس. ويشير الإحصاء المنشور الأربعاء إلى أن المراكز أعطت 56 مليوناً و281827 جرعة لقاح ووزعت 72 مليوناً و423125 جرعة.

وقالت المراكز إن 41 مليوناً و21049 شخصاً تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، بينما حصل 16 مليوناً و162358 على الجرعة الثانية حتى الخميس.