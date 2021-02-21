قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن نجاح برنامج التطعيم في الإمارات والأداء الاقتصادي الذي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته على مستوى العديد من القطاعات في الدولة، أسهمت في رفع توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في العام الجاري وحسن تقديرات النمو في 2020.

وأضاف أزعور أن الصندوق يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات هذا العام نمواً يصل إلى 3.1% مقابل 1.3% كان يتوقعها في آخر تقرير له حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي في أكتوبر 2020.

وتابع: "كما رفع الصندوق تقديرات النمو للاقتصاد المحلي من انكماش قدره 6.6% إلى 5.9% مع أداء فاق التوقعات في الربع الأخير من عام 2020"، نقلاً عن صحيفة "الخليج"، اليوم الأحد.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي، إن الإمارات أبدت كفاءة في إدارة الموجة الأولى من فيروس كوفيد -19، وأسرعت في التكيف اقتصادياً مع الأزمة وتبعاتها باعتماد التدابير المختلفة على هذا المستوى.

وأشار إلى أهمية المبادرات التي اعتمدتها الإمارات في الفترة الأخيرة بما في ذلك إقرار قانون الدين العام الذي يمهد لسوق دين محلي وربما سوق إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال.