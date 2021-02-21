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 تطبيق "توكلنا" يتجاوز 17 مليون مستخدم بعد 9 أشهر على إطلاقه بالسعودية

توكلنا
تطبيق توكلنا
اقتصاد السعودية

 تطبيق "توكلنا" يتجاوز 17 مليون مستخدم بعد 9 أشهر على إطلاقه بالسعودية

تمتلك خصائص صحية عالية الأداء وخدمات أخرى متنوعة

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الرياض – العربية.نت

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تجاوز تطبيق "توكلنا" 17 مليون مستخدم خلال 9 أشهر منذ إطلاقه، حيث سجل رقما قياسيا كأحد الحلول الرقمية الناجحة والفاعلة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" 11 مايو الماضي، في إطار دعم الجهود الدولية الصحية لمواجهة جائحة (كوفيد - 19).

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدكتور عبدالله الغامدي، إن منظومة (توكلنا) اليوم تحولت إلى تجربة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما تمتلكه من خصائص صحية عالية الأداء وخدمات أخرى متنوعة، منوهًا بالدور المهم والحيوي للتطبيق في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تشهد فيها السعودية عودة المنحنى الوبائي لتسجيل ارتفاعات في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة ملّحة أكثر من أي وقت مضى.

وأشاد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالوعي الكبير والمتنامي للمواطنين والمقيمين بأهمية تحميل وتفعيل تطبيق توكلنا، وهو ما ترجمته الأرقام المُحقَّقة في عدد المستخدمين، والتي يتوقع أن تشهد زيادة مضطردة خلال الأيام القليلة المقبلة

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