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المركزي الكويتي يضيق الخناق على بيتكوين

بيتكوين
بيتكوين
اقتصاد الكويت

المركزي الكويتي يضيق الخناق على بيتكوين

منع التمويل بغرض الاستثمار في العملات الرقمية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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شدد بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية والشركات بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية "بيتكوين" وغيرها من العملات الشبيهة.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن بعض البنوك المحلية لديها سياسات داخلية تحظر التعامل بالعملات الافتراضية، وفقا لما نقلته جريدة الأنباء عن مصادر.

وقالت المصادر إنه وفقا لتعليمات "المركزي" فإنه لا يسمح بتمويل أي شخص أو مؤسسة بغرض الاستثمار في عملة "البيتكوين".

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وبينت أنه في الوقت الذي لا يوجد فيه تشريع قانوني يجرم الاستثمار في العملات الرقمية في الكويت، أصدرت الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تعليمات مباشرة إلى الشركات والبنوك بعدم الاستثمار في تلك العملات.

وتمكنت عملة "بيتكوين" من تحطيم أرقام قياسية جديدة، حيث قفزت خلال الساعات الماضية بنسبة 5.5% متجاوزة مستوى 54.8 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وفق موقع "coinmarketcap"، سجلت العملات الرقمية مكاسب مجمعة بلغت نسبتها 90% رابحة أكثر من 783 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 879.3 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى نحو 1011.8 مليار دولار في الوقت الحالي.

ومنذ بداية العام الحالي، قفزت عملة "بيتكوين" بنسبة 108.2% رابحة نحو 28418 دولارا، وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 26272 دولارا في إغلاق تعاملات العام الماضي إلى مستوى 54690 دولارا في تعاملات متأخرة من يوم الجمعة الماضي.

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