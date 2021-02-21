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بالتفصيل.. 5 مزايا لنظام المدفوعات الفورية "سريع" في السعودية

البنك المركزي السعودي مناسبة
البنك المركزي السعودي
ساما

بالتفصيل.. 5 مزايا لنظام المدفوعات الفورية "سريع" في السعودية

شملت إمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل

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دبي - العربية.نت

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قال المدير التنفيذي لـ "المدفوعات السعودية" فهد بن إبراهيم العقيل، إن تدشين نظام المدفوعات الفورية "سريع" هو ثمرة عمل وجهد استمر على مدار الأشهر الماضية مع جميع الشركاء، ورغم التحديات التي ظهرت إثر جائحة كورونا، إلا أن سرعة تطبيق النظام في جميع البنوك المحلية تعدّ الأسرع على مستوى أنظمة المدفوعات الفورية في العالم.

وقد شمل بحسب العقيل؛ نظام المدفوعات الفورية "سريع" 5 مزايا هامة.

ومن بين هذه المزايا أنها "ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل".

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وأشار العقيل إلى أن نظام المدفوعات الفورية "سريع" سيتيح للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فوريًا وعلى مدار اليوم، كما سيمكن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة ويحدد الحد الخاص به لدى البنك، حيث تهدف الخدمة لتسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية.

ونوه المدير التنفيذي لـ"المدفوعات السعودية" إلى أن النظام خطوة جوهرية في مسيرة تطوير نظم المدفوعات في المملكة، وأحد أهم الشواهد على مستوى تطور البنية التحتية الرقمية في المملكة وإبراز قدراتها التشغيلية الفائقة، خاصة على مستوى نظم المدفوعات الرقمية. كما سيمكّن البنوك وشركات التقنية المالية - على وجه الخصوص- من تطوير خدمات مالية مبتكرة، تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي الذي تنتهجه المملكة ضمن استراتيجيتها للتحوّل الرقمي الشامل.

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