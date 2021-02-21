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نتنياهو: تل أبيب تشكل مع القاهرة مركزاً إقليمياً للطاقة

حقل غاز قبالة السواحل المصرية
حقل غاز قبالة السواحل المصرية
طاقة

نتنياهو: تل أبيب تشكل مع القاهرة مركزاً إقليمياً للطاقة

قال إنه توجد فرصة كبيرة لتحقيق تعاون إقليمي مع مصر والدول الأخرى

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تشكل مع القاهرة مركزا إقليميا للطاقة لتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير.

وأضاف "توجد فرصة كبيرة لتحقيق تعاون إقليمي مع مصر والدول الأخرى".

وفي سياق متصل توجه وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، إلى رام الله وإسرائيل لإجراء مباحثات مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، ويوفال شتانينز وزير الطاقة الإسرائيلى، في زيارة تشمل العمل على دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط.

ويضم المنتدى الدول السبع المؤسسة "مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا"، وذلك بهدف بلورة الرؤية المشتركة والحوار المنهجي لتطوير سوق إقليمية للغاز في ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ.

يأتي هذا في ظل دعم جهود الدول الأعضاء استثمار احتياطياتها من الغاز واستخدام البنية التحتية المتاحة الحالية والمستقبلية من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى.

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