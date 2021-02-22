ستاندرد آند بورز تتوقع نمو قطاع التأمين في السعودية لهذه الأسباب

توقعت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية (ستاندرد آند بورز)، في تقرير حديث لها، بعنوان "شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021: رأس المال القوي يدعم جودة الائتمان"، أن يشهد قطاع التأمين نمواً عاماً في المملكة العربية السعودية بسبب المبادرات التنظيمية.

وتتوقع إس آند بي غلوبال أن تظل تصنيفاتها لشركات التأمين مستقرة على نطاق واسع خلال العام 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى احتياطيات رأس المال القوية، على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي المستمر المترتب على جائحة كوفيد-19.

وأضافت الوكالة أن إلزامية التغطية الطبية في المملكة العربية السعودية ساهمت في دعم نمو إجمالي القسط المكتوب في السنوات الأخيرة.

تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتوبة بنسبة 3% - 5% في عام 2020، على خلفية ارتفاع معدلات تأمين المركبات وإعادة التأمين.

وتابعت: "من المتوقع أن نشهد في 2021 نمواً في إجمالي القسط المكتوب بما يصل إلى 5%، يدعمه برنامج التأمين الطبي للحج والعمرة، ونظام تأمين العيوب الكامنة، وانتشار أعلى في تأمين المركبات، بالإضافة إلى زيادات متوقعة في أسعار التأمين الطبي في عام 2021 بعد انخفاض إجمالي القسط المكتوب في هذا المجال من التأمين في عام 2020، حيث من المرجح أن تبدأ المستشفيات العامة في إصدار فواتير لشركات التأمين مقابل خدماتها".

وقالت إنه في ظل عمليات الاندماج الأخيرة، من المحتمل أن يشهد القطاع مزيداً من التعزيز هذا العام، بالنظر إلى أن نحو 10 من شركات التأمين الثلاثين النشطة لا تزال تتكبد خسائر. قد يساعد رفع المنظمين الحد الأدنى من متطلبات رأس المال في تسارع هذه الوتيرة.

وتابعت: "بشكل عام، قد تسجل الشركات انخفاضاً طفيفاً في الربحية خلال 2021، بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة ومستويات المطالبات الطبيعية، حيث نتوقع بأن تصل النسبة المجمعة (الخسارة والنفقات) إلى 97% في 2021 مقارنة بنحو 95% في 2020".