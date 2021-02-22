SAMI و"نمر" الإماراتية توقعان اتفاقية لنقل إنتاج عربة "جيس" للمملكة

وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "نمر" الإماراتية التابعة لمجموعة "إيدج" الرائدة في صناعة العربات العسكرية المُدولبة خفيفة ومتوسطة الوزن والتي أثبتت كفاءتها في المهام القتالية، وذلك لتزويد المملكة العربية السعودية بحاجتها من العربات المدرعة.

وقالت شركة SAMI، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه بموجب هذه الشراكة، ستعمل شركة SAMI بشكلٍ حصريٍ مع شركة "نمر" المصنعة الأصلية لعربة "جيس" المدرعة المضادة للكمائن والألغام MRAP ذات الدفع الرباعي، لإنتاج هذه العربات المدرعة محلياً في السعودية.

وأضافت أنه على الرغم من أنه سيتم إنتاج وحدات مبنية بالكامل مبدئياً في دولة الإمارات من قبل شركة "نمر"، إلا أن الاتفاقية تنص على نقل الإنتاج والتقنية إلى المملكة وتطوير سلاسل الإمداد فيها من أجل تمكين الشركتين من التصنيع المشترك لجميع عربات "جيس" التي سيتم توفيرها للمملكة مستقبلاً.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد، إن الاتفاقية الجديدة مع شركة "نمر" تمثل نقلة نوعية في جهودنا الرامية إلى بناء قطاع صناعات عسكرية مزدهر في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن هذه الشراكة الأولى من نوعها بين الشركتين تمثل بداية حقبة جديدة من التعاون المشترك في المجال العسكري بين الدولتين الشقيقتين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "إيدج"، فيصل البناي: "تعزيز العلاقات الاستراتيجية ركيزة مهمة في استراتيجية ايدج، ونحن نطمح إلى التوسع في هذا الالتزام مع زملائنا في الشركة السعودية للصناعات العسكرية. تمثل هذه الاتفاقية التعاون العسكري الأول بين السعودية والإمارات وخطوة كبرى في تدعيم العلاقات المتينة بالفعل بين البلدين".

وتُعَد هذه الاتفاقية الأولى بين شركات سعودية ونظيراتها الإماراتية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وبفضل هذا التعاون الجديد، ستتمكن شركة SAMI من تزويد القوات العسكرية السعودية بعربة مدرعة من طراز رفيع المستوى تم اختبارها داخل المملكة وتقييمها بعناية من قِبل المختصين العسكريين في المملكة.

كما ستسهم هذه الشراكة الجديدة في توفير فرص وظيفية جديدة، إلى جانب نقل العديد من التقنيات الجديدة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في هذا القطاع.

وقَّع الاتفاقية اللواء ركن طيار فارس بن خلف المزروعي رئيس مجلس إدارة نمر، والمهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس" لعام 2021 الذي أقيم في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن عربة "جيس" ذات الدفع الرباعي توفر خلاصة أربعين عاماً من الخبرة في مجال صناعة العربات المدرعة، وهي من الجيل القادم من العربات المدرعة المضادة للكمائن والألغام MRAP، إذ توفر العربة التوازن الأساسي بين القوة النارية والقدرة على البقاء، مع سهولة الحركة عند تنفيذ العمليات الحديثة والتقليدية وغير التقليدية.

وتمتاز عربة "جيس" بهيكل يوفر الحماية اللازمة للطاقم ضد الألغام والعبوات الناسفة والقذائف البالستية. كما تتميز بتصميم مرن يمكن تعديله وفقاً لمتطلبات المستخدم لدعم ومساندة المهام المختلفة والمعدات المطلوبة لكل مهمة، فتخدم جميع متطلبات وحدات المشاة الآلية، ويمكن تركيب أسلحة إضافية عليها، بما في ذلك منظومة أسلحة يتم التحكم بها عن بُعْد أو يدوياً.