الإسترليني يواصل الارتفاع لأعلى مستوياته في 3 سنوات

ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات مقابل الدولار مع مراهنة المستثمرين على أن توزيع لقاحات كوفيد-19 في المملكة المتحدة سيجلب تعافيا اقتصاديا وبعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن جدول زمني لتخفيف إجراءات العزل العام.

ووصل الاسترليني إلى أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2018 عندما تخطى حاجز 1.40 دولار الجمعة. وسجل مكاسب 2.6% مقابل العملة الأميركية منذ بداية 2021 وأدت مكاسبه السريعة إلى حديث عن تصحيح محتمل.

وعند الساعة 1725 بتوقيت غرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.50% أمام العملة الخضراء عند 1.4084 دولار. وفي مقابل العملة الأوروبية صعد 0.26% إلى 86.34 بنس لليورو بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في عام.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأبلغ جونسون البرلمان "سنجري أربع مراجعات. إحداها سيجري فيها تقييم الفترة الزمنية التي نحتاجها للحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. هذا سيوفر أيضا إرشادات بشأن العمل من المنزل والذي ينبغي أن يستمر حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة".

وسيتم الانتهاء من المراجعة قبل بدء المرحلة الأخيرة من خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي كوفيد-19 والتي من المقرر أن تحدث في 21 يونيو حزيران على أقرب تقدير.

وأبلغ جونسون البرلمان أيضا أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوظائف ومصادر العيش لأولئك الذين يحتاجون الدعم أثناء الجائحة.

وقال إن وزير المالية ريشي سوناك سيعلن عن التفاصيل عند تقديمه الميزانية إلى البرلمان في الثالث من مارس آذار.