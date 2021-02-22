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جونسون: الإغلاق في بريطانيا سيرفع تدريجيا بدءا من 8 مارس

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
اقتصاد بريطانيا

جونسون: الإغلاق في بريطانيا سيرفع تدريجيا بدءا من 8 مارس

في 8 مارس سيتم إعادة فتح جميع المدارس

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دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الإغلاق جراء كورونا في بريطانيا سيرفع تدريجيا اعتبارا من الـ 8 من مارس.

ومن المقرر أن يكشف رئيس الوزراء بوريس جونسون النقاب عن "خريطة طريق المملكة المتحدة للخروج من الإغلاق الثالث لفيروس كورونا بعد ظهر يوم الاثنين، حيث تخطط بريطانيا لإعادة فتح تدريجي للتأكد من عدم ضرورة إعادة فرض قيود الوباء.

وينطبق مخطط جونسون على إنجلترا، بينما ستضع اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية جداولها الزمنية الخاصة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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في 8 مارس سيتم إعادة فتح جميع المدارس في إنجلترا، وسيسمح لشخصين بالغين من عائلات مختلفة بالاجتماع في الهواء الطلق لتناول القهوة أو الجلوس، "لم يُسمح بهذا إلا لممارسة الرياضة".

وفي 29 مارس يمكن لعائلتين من أي حجم الالتقاء في الهواء الطلق، بما في ذلك في الحدائق الخاصة، كما سيتم استئناف الرياضات والأنشطة الخارجية مثل التنس والجولف وكرة القدم الشعبية.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة بتقديم اللقاحات لجميع الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً في منتصف أبريل، على أن يتم الانتهاء من تطعيم كافة البالغين بنهاية يوليو.

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