إصابة 3 وزراء مصريين بكورونا

أعلنت الحكومة المصرية عن إصابة ثلاثة وزراء بكورونا وهم وزراء المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير العدل المستشار عمر مروان.

وأكدت الحكومة أن الوزراء الثلاثة يمارسون مهام عملهم من المنزل وسيعودون للعمل قريبا.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، الدكتورة هالة زايد، أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال بقية الجرعات على مدار العام الحالي، كما سيتم استقبال دفعة من لقاح "سينوفارم" خلال ساعات.

وأوضحت أمس، أن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية، كما أشارت إلى أن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طوارئ من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فعالية اللقاحات ومأمونيتها.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني للمواطنين الأسبوع المقبل لبدء تلقي الفئات المستحقة للقاحات فيروس كورونا المستجد من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، مشيرة إلى أنه تم توفير أماكن مخصصة لتلقي اللقاحات للمواطنين بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية.