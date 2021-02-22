حليفة سوريا تقدم لقاحها "سبوتنيك في" مجاناً

أعلن السفير السوري لدى روسيا رياض حداد أن روسيا ستزود سوريا بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا مجاناً.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نفى السبت، أنباء تحدثت عن موافقة إسرائيل على إمداد سوريا بلقاحات روسية مضادة لكورونا في إطار صفقة تبادل أسرى.

وقال نتنياهو: "لم يدخل أي لقاح إسرائيلي واحد ضمن هذه الصفقة".

وكانت وسائل إعلام عبرية وأجنبية أفادت بأن إسرائيل وافقت على اقتناء مئات آلاف الجرعات من اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد لإمداد سوريا بها، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، السبت، عن مصادر دولية تأكيدها أن هذا الاتفاق السري تم التوصل إليه بموجب الصفقة التي أفرجت بموجبها الحكومة السورية عن سيدة إسرائيلية اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية حيث تم اعتقالها، فيما أطلق الإسرائيليون بدورهم سراح راعيي غنم سوريين محتجزين لديهم ووافقوا على العفو عن امرأة من سكان الجولان محكوم عليها بعقوبة الخدمة المجتمعية.