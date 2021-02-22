.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حليفة سوريا تقدم لقاحها "سبوتنيك في" مجاناً

A nurse prepares Russia's Sputnik-V vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) for inoculation in a post-registration trials stage at a clinic in Moscow, Russia September 17, 2020. (Reuters)
اللقاح الروسي " سبوتنيك في"
لقاح كورونا

حليفة سوريا تقدم لقاحها "سبوتنيك في" مجاناً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن السفير السوري لدى روسيا رياض حداد أن روسيا ستزود سوريا بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا مجاناً.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نفى السبت، أنباء تحدثت عن موافقة إسرائيل على إمداد سوريا بلقاحات روسية مضادة لكورونا في إطار صفقة تبادل أسرى.

وقال نتنياهو: "لم يدخل أي لقاح إسرائيلي واحد ضمن هذه الصفقة".

تبادل أسرى ولقاحات.. ماذا جرى بين الأسد وإسرائيل؟ سوريا تبادل أسرى ولقاحات.. ماذا جرى بين الأسد وإسرائيل؟

وكانت وسائل إعلام عبرية وأجنبية أفادت بأن إسرائيل وافقت على اقتناء مئات آلاف الجرعات من اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد لإمداد سوريا بها، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، السبت، عن مصادر دولية تأكيدها أن هذا الاتفاق السري تم التوصل إليه بموجب الصفقة التي أفرجت بموجبها الحكومة السورية عن سيدة إسرائيلية اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية حيث تم اعتقالها، فيما أطلق الإسرائيليون بدورهم سراح راعيي غنم سوريين محتجزين لديهم ووافقوا على العفو عن امرأة من سكان الجولان محكوم عليها بعقوبة الخدمة المجتمعية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس
تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد