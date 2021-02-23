الديمقراطيون يتوقعون إقرار حزمة الـ 1.9 تريليون دولار منتصف مارس 

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، إن الكونغرس يتجه نحو الموافقة على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 وسيرسله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه قبل أن تنقضي إعانات البطالة المرتبطة بالجائحة في 14 مارس آذار.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، وافقت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي على مشروع القانون ومن المتوقع أن يقره المجلس بكامل هيئته في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ويتضمن المشروع إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأميركي وينفذ مقترحات بايدن لتقديم أموال إضافية للقاحات كوفيد-19 ومعدات طبية أخرى.