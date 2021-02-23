.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"يلين" : خطة التحفيز ستكون ناجحة إذا عادت البطالة لمستويات ما قبل كورونا

جانيت يلين
جانيت يلين
اقتصاد أميركا

"يلين" : خطة التحفيز ستكون ناجحة إذا عادت البطالة لمستويات ما قبل كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الحكم على نجاح خطة بايدن التحفيزية سيعتمد على السرعة التي ستعيد بها الاقتصاد إلى مستويات البطالة السابقة على الجائحة واستعادة الوظائف في قطاع الخدمات.

وقللت "يلين" أيضا من شأن ارتفاع مستويات الدين العام التي ستنتج عن خطة "بايدن" لتعافي الولايات المتحدة البالغة تريليون وتسعمئة مليار دولار, التي يناقشها الكونغرس حاليا.

وأشارت إلى أنه بسبب انخفاض أسعار الفائدة، فإن مدفوعات الفائدة الأميركية كحصة في الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات 2007 .
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إنه إذا فشلت الحكومة في إنفاق الأموال اللازمة لإعادة الاقتصاد سريعا إلى المسار، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على سلامة المالية العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس
تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد