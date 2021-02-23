"يلين" : خطة التحفيز ستكون ناجحة إذا عادت البطالة لمستويات ما قبل كورونا

قالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الحكم على نجاح خطة بايدن التحفيزية سيعتمد على السرعة التي ستعيد بها الاقتصاد إلى مستويات البطالة السابقة على الجائحة واستعادة الوظائف في قطاع الخدمات.

وقللت "يلين" أيضا من شأن ارتفاع مستويات الدين العام التي ستنتج عن خطة "بايدن" لتعافي الولايات المتحدة البالغة تريليون وتسعمئة مليار دولار, التي يناقشها الكونغرس حاليا.

وأشارت إلى أنه بسبب انخفاض أسعار الفائدة، فإن مدفوعات الفائدة الأميركية كحصة في الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات 2007 .

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إنه إذا فشلت الحكومة في إنفاق الأموال اللازمة لإعادة الاقتصاد سريعا إلى المسار، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على سلامة المالية العامة.