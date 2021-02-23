بقيادة "الاستثمارات العامة" السعودي.. أكبر صفقة اندماج عكسي ستصل لـ 24 مليار دولار

تتربع شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية، على عرش أكبر صفقات الـ SPAC بعد إبرامها صفقة للاندماج مع Churchill Capital IV بتقييم للكيان الجديد يصل إلى 24 مليار دولار بالنظر إلى الآفاق المستقبلية للشركة، ومع ذلك يبقى تقييم الشركة بعيدا عن تقييم تسلا التي تبلغ قيمتها السوقية 690 مليار دولار.

وتأتي هذه الصفقة لتكون أكبر صفقة ضمن فورة الاندماجات العكسية مع شركات شركة الاستحواذ لأغراض خاصة SPAC والتي كانت من نصيب لوسيد موتورز المملوكة بحصة أغلبية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما أن شركة Churchill Capital IV تعد ضمن شركات المصرفي الاستثماري السابق في سيتي غروب Michael Klein بهدف إدراج أسهمها.

وتقيم الصفقة الكيان الجديد بـ 11.7 مليار دولار مع الإشارة إلى أن التقييم المبني على التوقعات المستقبلية للشركة التي تشمل الإيرادات المتوقعة والموارد المالية الإجمالية والتدفقات النقدية المسمى pro-forma يقدر بـ 24 مليار دولار.

هذا التقييم يعد مرتفعا جدا بالمقارنة مع اندماجات أخرى بين شركات سيارات كهربائية ناشئة وشركات الاستحواذ لأغراض خاصة، من بينها Nikola وFisker وLordstown Motors والتي حصلت على تقييمات pro-forma تقل عن 4 مليارات دولار.

وتشمل الصفقة التي من المتوقع أن تغلق في الربع الثاني من هذا العام، صفقات للاستثمار الخاص (PIPE) في الأسهم العامة بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتكون عملية الاستثمارات الخاصة في صفقات الأسهم العامة PIPE عندما يشتري مستثمر خاص جزءًا من الأسهم بسعر أقل من سعر السوق، حيث استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصناديق تديرها BlackRock وFIDELITY وغيرها في Churchill Capital Corp IV بسعر 15 دولارا للسهم.

هذا السعر يمثل علاوة على صافي قيمة الأصول في الـ SPAC لكنه يقل 74% عن سعر السهم يوم الاثنين، علما أن أسهم Churchill Capital Corp IV ارتفعت 500% هذا العام قبل الإعلان عن الصفقة.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كان يمتلك 85% من أسهم لوسيد قبل الصفقة وستنخفض حصته إلى 62% بعد إتمام صفقة الاندماج، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وستمثل الصفقة أكبر ضخ للأموال في شركة لوسيد منذ أن استثمر صندوق الاستثمارات العامة مليار دولار فيها في 2018.